Криминална хроника Ямбол - 23.07.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 32

Информационен бюлетин 23.07.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.