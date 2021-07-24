Без заразени с Covid-19 в Сливен и областта през последното денонощие, за България бройката е 135

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 29

135 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 18 419 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 423 575, като активните са 7250.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 1, Бургас – 15, Варна – 8, Велико Търново – 6, Враца – 5, Габрово – 2, Добрич – 2, Кърджали – 3, Ловеч – 3, Монтана – 3, Пазарджик – 2, Перник – 3, Плевен – 5, Пловдив – 11, Разград – 2, Русе – 5, Силистра – 2, Смолян – 2, София – 7, София (град) – 27, Стара Загора – 8, Търговище – 3, Хасково – 5, Шумен – 3, Ямбол – 2.

През изминалото денонощие са били излекувани 232 души, а за целия период – 398 132.

В болница за лечение са настанени 706 души, от които 75 са в интензивни отделения.

4 души са починали последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 193.

Към момента общо 1 962 557 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 10 463.