Сестри Стоеви започнаха с поражение на Олимпиадата

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 30

Двукратните европейски шампионки Габриела и Стефани Стоеви започнаха с поражение участието си на Олимпийските игри в Токио.

В първата се среща от 3-та група отстъпиха с 1:2 гейма пред световните №5 в олимпийската схема представителки на Южна Корея Ким Со-йон и Кон Хи-йонг.

Българките започнаха много силно и спечелиха първата част с 23:21.

Във втората корейките обаче се развихриха и победиха с 21:12.

В третата решаваща част Стоеви поведоха с 21:20, но допуснаха 3 поредни точки и загубиха 21:23, а с това и мача след 70 минути игра.