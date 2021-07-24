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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 26.07-01.08.2021 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 26 юли до 1 август 2021 г.?
Диня клас 1 – 0,39 лв. за кг.
Свински врат без кост, цяло парче от нашата витрина – 6,29 лв. за кг.
Варено-пушен свински врат – 6,89 лв. за кг.
Шпеков салам „Орехите“ различни видове – 3,89 лв. за 230 грама
Лазаня със свинско месо – 2,99 лв. за 400 грама
Гръцки черни маслини „Мамут“ – 4,89 лв. за кг.
Сирене „Брей“ от краве мляко по БДС – 3,69 лв. за кг.
Шуменско светло пиво – 1,79 лв. за 2 литра
Златно добруджанско олио – 2,99 лв. за 1 литър
Домашна лютеница „Олинеза“ – 3,29 лв. за бурканче от 515 грама
Салата Снежанка класик – 3,99 лв. за кг.
Разядка с печени чушки „Кенар“ – 5,69 лв. за кг.
Салата Кьопоолу – 4,59 лв. за кг.
За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков