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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 26.07-01.08.2021 г.

24 юли 2021 14:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 1
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 26 юли до 1 август 2021 г.?

 

Диня клас 1 – 0,39 лв. за кг.

Свински врат без кост, цяло парче от нашата витрина – 6,29 лв. за кг.

Варено-пушен свински врат – 6,89 лв. за кг.

Шпеков салам „Орехите“ различни видове – 3,89 лв. за 230 грама

Лазаня със свинско месо – 2,99 лв. за 400 грама

Гръцки черни маслини „Мамут“ – 4,89 лв. за кг.

Сирене „Брей“ от краве мляко по БДС – 3,69 лв. за кг.

Шуменско светло пиво – 1,79 лв. за 2 литра

Златно добруджанско олио – 2,99 лв. за 1 литър

Домашна лютеница „Олинеза“ – 3,29 лв. за бурканче от 515 грама

Салата Снежанка класик – 3,99 лв. за кг.

Разядка с печени чушки „Кенар“ – 5,69 лв. за кг.

Салата Кьопоолу – 4,59 лв. за кг.

 

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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