Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Слънчево и горещо ще е в неделя
Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд в равнините – горещо. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 29° и 34°. Това е прогнозата на НИМХ.
Над планините ще е предимно слънчево. Ще духа слаб източен, по най-високи части до умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°.
Над Черноморието ще е предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури на въздуха: 28°-29°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
В Сливен ще бъде предимно слънчево и горещо. Ще духа слаб, до умерен вятър от изток-североизток. Минималната температура ще е 17°, а максималната 30°.
Снимка: pexels.com