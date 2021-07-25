Слънчево и горещо ще е в неделя

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 20

Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд в равнините – горещо. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 29° и 34°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините ще е предимно слънчево. Ще духа слаб източен, по най-високи части до умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°.

Над Черноморието ще е предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури на въздуха: 28°-29°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В Сливен ще бъде предимно слънчево и горещо. Ще духа слаб, до умерен вятър от изток-североизток. Минималната температура ще е 17°, а максималната 30°.