Пожар в Благоевградско изпепели къщи и автомобили, търсят добровлци за гасене

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Община Благоевград отправи призив към доброволци да се включат в потушаването на пожар в село Бучино. В неделя следобед в населеното място и край него са избухнали два пожара.

При огнената стихия са изгорели няколко къщи и автомобили, съобщи кметът на общината Илко Стоянов, който е на място.

Огънят се разраства, затова властите търсят помощ и от доброволци. От общината посочват, че те трябва да са облечени с памучни дрехи с дълъг ръкав и да са обути със затворени обувки.

Два склада горят на територията на Кресна, съобщи кметът Николай Георгиев. Изгорял е склад за фуражи с много продукция, както и офис и част от склад на фирма за биоплодове и биозеленчуци, посочи той.

На мястото са два екипа огнеборци, а гасенето продължава.