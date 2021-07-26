Днес отново ни очаква горещ и слънчев летен ден

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Днес отново ще бъде слънчево и горещо. Временни увеличения на облачността ще има преди обяд над западните райони от страната. Ще духа слаб източен вятър. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 31° и 36°, в София около 32°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 21°.

По Черноморието времето ще е слънчево. Ще духа слаб изток-североизточен вятър. Максимални температури на въздуха: 28°-29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В Сливен ще бъде слънчево и почти тихо. Минималната температура ще е 17, а максималната 34°.