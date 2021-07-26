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ТАЛАНТЛИВИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПГПЗЕ "ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ"
На IX Национален младежки конкурс с международно участие „Петнадесет лалета“ Иван Едрев завоюва II място в своята възрастова група в направлението „С песните на Мими, Развигор и приятели“.
Ученикът на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ взе участие в МК „Дъга над Клептуза“, гр. Велинград в периода от 02.07.2021 г., до 04.07.2021 г., където завоюва I място, което му бе отредено от жури в състав – Св. Лобошки, Хайгашод Агасян и Ефтим Чакъров.
Ден по – късно, на 05.07.2021г., бяха обявени резултатите от Международния фестивал – конкурс „Техника и стил“, проведен в гр. Бургас, на който Иван Едрев бе отличен с първо място в категорията „Вокал“, трето място в категорията „Инструменталисти“ и Специална награда „Начало“ за начинаещи пианисти.
Иван Едрев е част от отбора „Сребърна Янтра“ и представи България на два международни онлайн конкурса - " Stars Way New York - USA, 2021" - Първо място и " Pearls of Europe, Prague, 2021" - отново първо място
Поздравления, Иван! Пожелаваме още много успехи!