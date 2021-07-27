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През последното денонощие 7 жители на Сливенска област са диагностицирани с Covid-19, 193 за цяла България
193 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 20 910 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 423 879, като активните са 7 456.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 9, Бургас – 13, Варна – 9, Велико Търново – 6, Видин – 0, Враца – 1, Габрово – 2, Добрич – 6, Кърджали – 0, Кюстендил – 0, Ловеч – 0, Монтана – 0, Пазарджик – 7, Перник – 0, Плевен – 8, Пловдив – 19, Разград – 1, Русе – 0, Силистра – 3, Сливен – 7, Смолян – 1, София област – 4, София (град) – 74, Стара Загора – 11, Търговище – 3, Хасково – 5, Шумен – 3, Ямбол – 1.
През изминалото денонощие са били излекувани 73 души, а за целия период – 398 224.
В болница за лечение са настанени 729 души, от които 73 са в интензивни отделения.
5 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 199.
Към момента общо 1 976 628 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 8 538.
Снимка: Станимир Петков