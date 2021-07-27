Прекъсване на водоподаването в Руския квартал

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 18 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 18

Днес 27.07 /вторник/ поради авария ще бъде прекъснато водоснабдяването в Руския квартал - между ул. "Никола Фурнаджиев" и бул. "Георги Данчев" от 09:30ч. до 11:30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.