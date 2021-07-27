Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Жълт код за високи температури в повечето части на България

27 юли 2021 10:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 26
Времето за 27.07.2021 г.

Кодът за висока температура е валиден за 16 региона на страната. Това сочи справка на уебсайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението е валидно за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Габрово, Ловеч, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил. В тези райони се очакват високи дневни температури, като максималните са между 35°-38°.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: Станимир Петков

« предишна


 