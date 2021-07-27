Жълт код за високи температури в повечето части на България

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 26

Кодът за висока температура е валиден за 16 региона на страната. Това сочи справка на уебсайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението е валидно за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Габрово, Ловеч, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил. В тези райони се очакват високи дневни температури, като максималните са между 35°-38°.