Любомир Епитропов на полуфинал с национален рекорд

Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 37

Плувецът Любомир Епитропов се класира за полуфинилатие на 200 м бруст на олимпийските игри в Токио.

Българинът завърши пети в четвърта серия с нов национален рекорд 2:09,68 минути. Това му беше достатъчно да продължи напред с 14 време.

Това е и първо слизане на българин под 2:10 минути в дисциплината.

Предишният рекорд на Епитропов беше 2:10.12 минути от европейското първенство в Будапеща по-рано през годината.

Това е и първи полуфинал за роден плувец на олимпийски игри от Пекин 2008 г. Тогава сред първите 16 се класира Михаил Александров, който финишира 11-и на 100 метра бруст.