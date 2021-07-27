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Любомир Епитропов на полуфинал с национален рекорд

27 юли 2021 17:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 37
Любомир Епитропов

Плувецът Любомир Епитропов се класира за полуфинилатие на 200 м бруст на олимпийските игри в Токио.

Българинът завърши пети в четвърта серия с нов национален рекорд 2:09,68 минути. Това му беше достатъчно да продължи напред с 14 време.

Това е и първо слизане на българин под 2:10 минути в дисциплината.

Предишният рекорд на Епитропов беше 2:10.12 минути от европейското първенство в Будапеща по-рано през годината.

Това е и първи полуфинал за роден плувец на олимпийски игри от Пекин 2008 г. Тогава сред първите 16 се класира Михаил Александров, който финишира 11-и на 100 метра бруст.

Източник: БНР
Снимка: bgswim.com

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