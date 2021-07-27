Криминална хроника Ямбол - 27.07.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Информационен бюлетин 27.07.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол, няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.