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200 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 6 от тях в Сливенско

28 юли 2021 09:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 23
Ваксина срещу коронавирус

200 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 15 641 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 424 079, като активните са 7541.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 6, Бургас – 26, Варна – 21, Велико Търново – 5, Враца – 2, Добрич – 5, Кърджали – 2, Кюстендил – 2, Ловеч – 2, Монтана – 2, Пазарджик – 10, Плевен – 4, Пловдив – 28, Русе – 5, Силистра – 5, Сливен – 6, Смолян – 1, София – 6, София (град) – 42, Стара Загора – 8, Търговище – 2, Хасково – 3, Шумен – 2, Ямбол – 5.

През изминалото денонощие са били излекувани 111 души, а за целия период – 398 335.

В болница за лечение са настанени 755 души, от които 77 са в интензивни отделения.

4 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 203.

Към момента общо 1 988 805 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 178.

Снимка: Станимир Петков

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