На днешния ден през 1882 г. в Сливен е роден Асен Макасчиев – прочут майстор-оръжейник

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 49 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 49

На 28 юли 1882 година в Сливен е роден Асен Макасчиев – прочут майстор-оръжейник. Потомък е на стар род макасчии (ножичари), доказали уменията си неведнъж. Неговото творческо развитие е неделимо от художествените традиции на богатия Сливенски край. През 1977 година Асен Макасчиев получава голямата Чинтулова награда по време на „Сливенски огньове“. Тя е израз на благодарност за сътвореното от него – неповторимо и самобитно, плод на тънък усет за красота и изящество. Отвръща на отличието с благороден жест, дарявайки паричната награда за стипендия на талантлив студент от Сливен в Художествената академия. Достоен наследник на своите предци, заслужено получава званието “Почетен гражданин на град Сливен”.