Без лятна ваканция за депутатите

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Парламентът няма да излиза в лятна ваканция през август, решиха депутатите на днешното пленарно заседание

"За" предложението, което беше дадено от "Има такъв народ", гласуваха 119 народни представители.

"Против" нямаше, а двама се въздържаха.

Аргументът за отпадане на лятната им ваканция е, че парламентът се събра едва преди седмица, а пред него стоят редица важни въпроси за решаване.