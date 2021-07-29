216 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 5 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 30

216 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 15 749 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 424 295, като активните са 7702.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 7, Бургас – 23, Варна – 17, Велико Търново – 12, Видин – 1, Враца – 5, Габрово – 3, Добрич – 3, Кюстендил – 3, Ловеч – 3, Монтана – 2, Пазарджик – 5, Перник – 3, Плевен – 7, Пловдив – 25, Разград – 1, Русе – 2, Силистра – 2, Сливен – 5, Смолян – 2, София – 4, София (град) – 56, Стара Загора – 7, Търговище – 4, Хасково – 3, Шумен – 5, Ямбол – 6.

През изминалото денонощие са били излекувани 53 души, а за целия период – 398 388.

В болница за лечение са настанени 754 души, от които 79 са в интензивни отделения.

2 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 205.

Към момента общо 2 001 777 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 975.