От 2 август автобусите по линия № 12 Сливен ще се движат без кондуктори

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 33

От 2 август автобусите по линия № 12 Сливен - „Моллова гора” ще се движат без кондуктори, съобщават от „Пътнически превози“-Сливен.

Билети ще се продават на пунктовете за билети и карти в делнични дни с работно време, както следва:

- пред ДКЦ 2 - от 6:45 ч. до 18:45 ч.

- на „Новоселски мост” - от 7:00 ч. до 15:30 ч.

- на ЖП гара-Сливен - от 7:00 ч. до 15:30 ч.

- пред РДВР-Сливен - от 7:00 ч. до 15:30 ч.

Почивни дни – събота и неделя. От 1 август се преустановява издаването на безплатен билет на пътник, върнал 5 броя билети от 1 лв. за ЦГМ, с период на валидност 90 мин. за всички линии в градския транспорт.