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231 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, двама от тях в Сливенско

30 юли 2021 09:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 38
Тест за коронавирус

231 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 15 092 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 424 526, като активните са 7882.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 6, Бургас – 26, Варна – 14, Габрово – 5, Добрич – 7, Кърджали – 1, Кюстендил – 6, Ловеч – 5, Монтана – 3, Пазарджик – 9, Перник – 8, Плевен – 6, Пловдив – 38, Разград – 4, Русе – 12, Силистра – 1, Сливен – 2, Смолян – 3, София – 2, София (град) – 43, Стара Загора – 19, Търговище – 3, Хасково – 3, Шумен – 1, Ямбол – 4.

През изминалото денонощие са били излекувани 48 души, а за целия период – 398 436.

В болница за лечение са настанени 764 души, от които 79 са в интензивни отделения.

3 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 208.

Към момента общо 2 013 988 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 222.

Снимка: Станимир Петков

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