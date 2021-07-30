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231 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, двама от тях в Сливенско
231 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 15 092 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 424 526, като активните са 7882.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 6, Бургас – 26, Варна – 14, Габрово – 5, Добрич – 7, Кърджали – 1, Кюстендил – 6, Ловеч – 5, Монтана – 3, Пазарджик – 9, Перник – 8, Плевен – 6, Пловдив – 38, Разград – 4, Русе – 12, Силистра – 1, Сливен – 2, Смолян – 3, София – 2, София (град) – 43, Стара Загора – 19, Търговище – 3, Хасково – 3, Шумен – 1, Ямбол – 4.
През изминалото денонощие са били излекувани 48 души, а за целия период – 398 436.
В болница за лечение са настанени 764 души, от които 79 са в интензивни отделения.
3 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 208.
Към момента общо 2 013 988 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 222.
Снимка: Станимир Петков