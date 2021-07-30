Пенсиите за август ще се изплащат от 9-о число на месеца

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 37

Изплащането на пенсиите и добавките за следващия месец ще бъде в периода между 9 август, понеделник, и 20 август, петък, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт.

За пореден месец ще бъде изплатена и еднократната допълнителна сума от 50 лева, която ще получат близо 2 милиона и 80 хиляди пенсионери, независимо от размера на пенсиите им.

Изплащането чрез пощенските станции ще е по изготвен, предварително обявен график.

По банков път преводите ще бъдат извършени на 9 август.