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Пенсиите за август ще се изплащат от 9-о число на месеца

30 юли 2021 11:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 37
Пенсионери

Изплащането на пенсиите и добавките за следващия месец ще бъде в периода между 9 август, понеделник, и 20 август, петък, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт.

За пореден месец ще бъде изплатена и еднократната допълнителна сума от 50 лева, която ще получат близо 2 милиона и 80 хиляди пенсионери, независимо от размера на пенсиите им.

Изплащането чрез пощенските станции ще е по изготвен, предварително обявен график.

По банков път преводите ще бъдат извършени на 9 август.

Източник: БНР
Снимка: Ани Петрова

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