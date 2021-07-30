Прекъсване водоподаването на с.Крушаре

ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 14

Днес 30.07 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Крушаре до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.