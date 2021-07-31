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346 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 2 от тях в Сливенско

31 юли 2021 10:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Коронавирус

346 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 22 989 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 424 872, като активните са 8125.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 15, Бургас – 39, Варна – 38, Велико Търново – 12, Враца – 1, Габрово – 3, Добрич – 7, Кърджали – 1, Кюстендил – 1, Ловеч – 3, Монтана – 1, Пазарджик – 18, Перник – 3, Плевен – 5, Пловдив – 38, Русе – 6, Силистра – 8, Сливен – 2, Смолян – 2, София – 9, София (град) – 96, Стара Загора – 17, Търговище – 5, Хасково – 9, Шумен – 5, Ямбол – 2.

През изминалото денонощие са били излекувани 100 души, а за целия период – 398 536.

В болница за лечение са настанени 797 души, от които 75 са в интензивни отделения.

3 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 211.

Към момента общо 2 024 943 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 10 958.

Снимка: Станимир Петков

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