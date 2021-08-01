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182 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 2 от тях в Сливенско
182 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 12 876 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 425 054, като активните са 8296.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 3, Бургас – 34, Варна – 24, Велико Търново – 8, Видин – 1, Враца – 1, Габрово – 1, Добрич – 7, Ловеч – 1, Пазарджик – 6, Перник – 1, Плевен – 3, Пловдив – 17, Русе – 5, Сливен – 2, София – 6, София (град) – 45, Стара Загора – 2, Търговище – 4, Хасково – 4, Шумен – 1, Ямбол – 6.
През изминалото денонощие са били излекувани 9 души, а за целия период – 398 545.
В болница за лечение са настанени 805 души, от които 78 са в интензивни отделения.
2 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 213.
Към момента общо 2 028 136 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3 193.
Снимка: Станимир Петков