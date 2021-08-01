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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Пожар край хасковското село Брягово е обхванал 2 хил. декара гори
Пожар гори югоизточно от село Брягово, община Хасково, от вчера следобед.
Днес на помощ на огнеборците пристигнаха военнослужещи. Огънят е обхванал 2 хиляди декара труднодостъпен терен от широколистна гора и сухи храсти.
Няма опасност за населението.
Военнослужещи от 31-ви Механизиран батальон участват в гасенето. Тежка техника пристига и от Пловдив, за да се прокопават просеки.
Пожарът е в пресечена и труднодостъпна местност и се разгърнал на фронт от 4 км. Пламъците са обхванали широколистна гора и сухи храсти.
На място работят 10 екипа огнеборци, служители на „Екопрогрес“ и общинското лесничейство в Хасково.
Община Хасково е осигурила храна и вода за всички служители, които участват в гасенето на пожара.
Пламъците са далеч от село Брягово и снощи не се е наложила евакуация на населението.
Днес да Хасковско е обявен оранжев код за високи температури и опасност от възникването на нови пожари.
Източник: БНР