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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пожар край хасковското село Брягово е обхванал 2 хил. декара гори

01 август 2021 09:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28
Снимката е илюстративна

Пожар гори югоизточно от село Брягово, община Хасково, от вчера следобед.

Днес на помощ на огнеборците пристигнаха военнослужещи. Огънят е обхванал 2 хиляди декара труднодостъпен терен от широколистна гора и сухи храсти.

Няма опасност за населението.

Военнослужещи от 31-ви Механизиран батальон участват в гасенето. Тежка техника пристига и от Пловдив, за да се прокопават просеки.

Пожарът е в пресечена и труднодостъпна местност и се разгърнал на фронт от 4 км. Пламъците са обхванали широколистна гора и сухи храсти.

На място работят 10 екипа огнеборци, служители на „Екопрогрес“ и общинското лесничейство в Хасково.

Община Хасково е осигурила храна и вода за всички служители, които участват в гасенето на пожара.

Пламъците са далеч от село Брягово и снощи не се е наложила евакуация на населението.

Днес да Хасковско е обявен оранжев код за високи температури и опасност от възникването на нови пожари.

Източник: БНР

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