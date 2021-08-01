Земетресение с магнитуд 5,7 край бреговете на Гърция

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 24

Земетресение с магнитуд 5,7 бе регистрирано днес край бреговете на Гърция, предаде ТАСС, като се позова на Геоложката служба на САЩ.

Епицентърът е бил на 60,8 км югозападно от остров Кос в Егейско море, където живеят около 19 хиляди души, на дълбочина 11 км.

Няма съобщения за заплаха от цунами.