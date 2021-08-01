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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 02.08-08.08.2021 г.

01 август 2021 18:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 24
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 2 до 8 август 2021 г.?

 

Кокоши яйца размер М – 4,95 лв. за 30 броя в опаковка

Захар „Сладея“ – 6,15 лв. за 5 кг.

Загорка специално пиво – 4,45 лв. за 5+1 броя

Картофи клас 1 – 2,45 лв. за 5кг. В мрежа

Свински бут без кост от нашата витрина – 5,79 лв. за кг.

Добруджански бабек „Орехите“ – 7,49 лв. за 350 грама

Кисело мляко „Родопско чудо“ – 3,59 лв. за 1200 грама

Кисело мляко „Брей“ – 1,19 лв. за 400 грама

Кашкавал „Брей“ – 6,99 лв. за 400 грама

Лимети клас 1 – 0,59 лв. за брой

Кайсии клас 1 – 2,35 лв. за кг.

Манго клас 1 – 0,99 за брой

Банани клас 1 – 1,69 лв. за кг.

Бяло грозде клас 1 – 2,99 лв. за 500 грама в опаковка

Био люти чушки клас 1 – 1,69 лв. за 150 грама в опаковка

Био зелени чушки клас 1 – 2,49 лв. за 350 грама в опаковка

Зелени чушки клас 1 – 1,69 лв. за кг.

Червен лук клас 1 – 0,99 лв. за кг.

Сладка царевица клас 1 – 0,59 лв. за брой

Корнишони клас 1 – 1,59 лв. за кг.

Сок или нектар „Фрукталина“ – 4,99 лв. за 3 литра

 

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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