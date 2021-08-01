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Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 02.08-08.08.2021 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 2 до 8 август 2021 г.?
Кокоши яйца размер М – 4,95 лв. за 30 броя в опаковка
Захар „Сладея“ – 6,15 лв. за 5 кг.
Загорка специално пиво – 4,45 лв. за 5+1 броя
Картофи клас 1 – 2,45 лв. за 5кг. В мрежа
Свински бут без кост от нашата витрина – 5,79 лв. за кг.
Добруджански бабек „Орехите“ – 7,49 лв. за 350 грама
Кисело мляко „Родопско чудо“ – 3,59 лв. за 1200 грама
Кисело мляко „Брей“ – 1,19 лв. за 400 грама
Кашкавал „Брей“ – 6,99 лв. за 400 грама
Лимети клас 1 – 0,59 лв. за брой
Кайсии клас 1 – 2,35 лв. за кг.
Манго клас 1 – 0,99 за брой
Банани клас 1 – 1,69 лв. за кг.
Бяло грозде клас 1 – 2,99 лв. за 500 грама в опаковка
Био люти чушки клас 1 – 1,69 лв. за 150 грама в опаковка
Био зелени чушки клас 1 – 2,49 лв. за 350 грама в опаковка
Зелени чушки клас 1 – 1,69 лв. за кг.
Червен лук клас 1 – 0,99 лв. за кг.
Сладка царевица клас 1 – 0,59 лв. за брой
Корнишони клас 1 – 1,59 лв. за кг.
Сок или нектар „Фрукталина“ – 4,99 лв. за 3 литра
За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков