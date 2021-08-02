Без заразени с Covid-19 в Сливен и областта през последното денонощие, за България бройката е 94

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 33

94 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 6691 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 425 148, като активните са 8379.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 8, Бургас – 15, Варна – 19, Видин – 1, Враца – 1, Габрово – 2, Добрич – 4, Кърджали – 2, Ловеч – 1, Пазарджик – 1, Перник – 2, Плевен – 1, Пловдив – 11, Русе – 1, Силистра – 2, София – 8, София (град) – 7, Стара Загора – 4, Хасково – 2, Шумен – 2.

През изминалото денонощие са били излекувани 9 души, а за целия период – 398 554.

В болница за лечение са настанени 810 души, от които 81 са в интензивни отделения.

2 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 215.

Към момента общо 2 030 301 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2 171.