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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Курс "Козметика"

02 август 2021 14:41, Жулиета Николова (РЦИР)
Излъчване: РЦИР преди 26 минути, брой четения: 9
рцир

РЦИР Сливен организира курс по професията "Козметик".

Начало: 10.08.2021 година

За повече информация и записване:

ул. "Димитър Пехливанов" 11

телефон: 0887811025; 0878577981

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