пркъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди 13 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (понеделник) 02.07.2021г. от 9:30 до 11:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв.Речица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.