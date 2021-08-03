393 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 6 от тях в Сливенско

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393 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 23 371 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 425 541, като активните са 8702.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 14, Бургас – 28, Варна – 30, Велико Търново – 20, Видин – 3, Враца – 2, Габрово – 9, Добрич – 6, Кърджали – 7, Кюстендил – 5, Ловеч – 14, Монтана – 6, Пазарджик – 7, Перник – 3, Плевен – 2, Пловдив – 39, Разград – 3, Русе – 14, Силистра – 6, Сливен – 6, Смолян – 3, София – 6, София (град) – 109, Стара Загора – 21, Търговище – 5, Хасково – 10, Шумен – 13, Ямбол – 2.

През изминалото денонощие са били излекувани 63 души, а за целия период – 398 617.

В болница за лечение са настанени 851 души, от които 82 са в интензивни отделения.

7 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 222.

Към момента общо 2 038 611 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 8 310.