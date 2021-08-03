Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
393 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 6 от тях в Сливенско
393 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 23 371 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 425 541, като активните са 8702.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 14, Бургас – 28, Варна – 30, Велико Търново – 20, Видин – 3, Враца – 2, Габрово – 9, Добрич – 6, Кърджали – 7, Кюстендил – 5, Ловеч – 14, Монтана – 6, Пазарджик – 7, Перник – 3, Плевен – 2, Пловдив – 39, Разград – 3, Русе – 14, Силистра – 6, Сливен – 6, Смолян – 3, София – 6, София (град) – 109, Стара Загора – 21, Търговище – 5, Хасково – 10, Шумен – 13, Ямбол – 2.
През изминалото денонощие са били излекувани 63 души, а за целия период – 398 617.
В болница за лечение са настанени 851 души, от които 82 са в интензивни отделения.
7 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 222.
Към момента общо 2 038 611 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 8 310.
Снимка: Станимир Петков