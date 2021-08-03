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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Министър-председателят Стефан Янев проведе телефонен разговор с премиера на Република Северна Македония Зоран Заев

03 август 2021 15:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 17
Министерски съвет

Министър-председателят Стефан Янев проведе телефонен разговор с премиера на Република Северна Македония Зоран Заев във връзка с разразилите се пожари в югозападната ни съседка.

Българският премиер изрази готовност при необходимост страната ни да окаже подкрепа на Република Северна Македония за справяне с бедствието. Министър-председателят Янев подчерта пред Заев, че в няколко части на България нашите противопожарни служби също се борят с огнената стихия и правят всичко възможно, за да окажат помощ на населението. Овладяването на ситуацията в нашата страна е приоритет.

Източник: МС

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