Министър-председателят Стефан Янев проведе телефонен разговор с премиера на Република Северна Македония Зоран Заев

Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 17

Министър-председателят Стефан Янев проведе телефонен разговор с премиера на Република Северна Македония Зоран Заев във връзка с разразилите се пожари в югозападната ни съседка.

Българският премиер изрази готовност при необходимост страната ни да окаже подкрепа на Република Северна Македония за справяне с бедствието. Министър-председателят Янев подчерта пред Заев, че в няколко части на България нашите противопожарни служби също се борят с огнената стихия и правят всичко възможно, за да окажат помощ на населението. Овладяването на ситуацията в нашата страна е приоритет.