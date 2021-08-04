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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 04.08.2021

04 август 2021 09:20, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 39 минути, брой четения: 24

No. Дата Длъжност Образование

1053 25.6.2021 леяр основно

1137 7.7.2021 манипулант промишлеността средно

1146 8.7.2021 продавач консултант средно

1147 8.7.2021 водач мотокар средно

1164 12.7.2021 работник поддръжка на сгради основно

1166 12.7.2021 озеленител основно

1167 12.7.2021 продавач консултант средно

1168 12.7.2021 учител по природни науки висше

1169 12.7.2021 учител по математика и физика висше

1178 13.7.2021 шофьор товарен автомобил средно

1181 14.7.2021 чистач/хигиенист основно

1187 14.7.2021 рецепционист средно

1188 15.7.2021 стругар средно

1189 15.7.2021 заварчик средно

1190 15.7.2021 шлосер средно

1197 16.7.2021 работник строителство средно/основно

1198 16.7.2021 работник покривни покрития средно/основно

1199 16.7.2021 бояджия сгради средно/основно

1200 16.7.2021 кофражист средно/основно

1201 16.7.2021 зидар средно/основно

1202 19.7.2021 търговски представител средно

1203 19.7.2021 техник технолог на виното висше

1204 19.7.2021 склададжия средно

1205 19.7.2021 педагог висше

1208 20.7.2021 техник климатична техника средно

1209 20.7.2021 електрозаварчик средно

1210 20.7.2021 офис администратор средно/висше

1211 20.7.2021 водач мотокар средно

1217 21.7.2021 монтажник, ел. машини средно

1218 21.7.2021 навивач, бобини средно

1219 21.7.2021 машинен оператор ММ средно

1224 22.7.2021 зидар средно

1225 22.7.2021 шпакловчик средно

1226 22.7.2021 работник строителство средно

1227 22.7.2021 гипсаджия средно

1228 22.7.2021 обслужващ работник предприятие средно

1231 23.7.2021 рецепционист, хотел средно

1232 23.7.2021 работник склад средно

1234 26.7.2021 сладкар средно

1238 27.7.2021 шофьор автобус средно

1241 27.7.2021 водач мотокар средно

1242 27.7.2021 продавач консултант средно

1249 28.7.2021 учител БЕЛ висше

1251 28.7.2021 офис сътрудник средно

1252 28.7.2021 опаковач основно

1256 29.7.2021 пласьор стоки средно

1259 30.7.2021 чистач/хигиенист основно

1262 2.8.2021 зареждач материали основно

1263 2.8.2021 шофьор на линейка средно

1265 3.8.2021 учител по математика и ИТ висше

1266 3.8.2021 учител ЦДО висше

1267 3.8.2021 учител по БЕЛ висше

1268 3.8.2021 логопед висше

1269 3.8.2021 учител по математика висше

1270 3.8.2021 учител по руски език висше

1271 3.8.2021 машинен оператор шиене средно

1272 3.8.2021 секционен майстор средно

1273 3.8.2021 чистач/хигиенист основно

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