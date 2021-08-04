462 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 8 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 70 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 70

462 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16 656 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 426 003, като активните са 9109.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 17, Бургас – 54, Варна – 35, Велико Търново – 17, Видин – 5, Враца – 6, Габрово – 4, Добрич – 14, Кърджали – 11, Кюстендил – 1, Ловеч – 13, Монтана – 1, Пазарджик – 25, Перник – 4, Плевен – 8, Пловдив – 58, Разград – 5, Русе – 13, Силистра – 4, Сливен – 8, Смолян – 6, София – 11, София (град) – 95, Стара Загора – 18, Търговище – 5, Хасково – 14, Шумен – 8, Ямбол – 2.

През изминалото денонощие са били излекувани 52 души, а за целия период – 398 669.

В болница за лечение са настанени 914 души, от които 86 са в интензивни отделения.

3 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 225.

Към момента общо 2 050 991 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 389.