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„Пътнически превози“-Сливен обяви пунктовете за продажба на билети и работно време в делнични дни
От „Пътнически превози“-Сливен обявяват пунктовете за продажба на билети и работно време в делнични дни. Те се намират:
- пред ДКЦ 2 - от 6:45 ч. до 18:45 ч.
- на „Новоселски мост” - от 7:00 ч. до 15:30 ч.
- на ЖП гара-Сливен - от 7:00 ч. до 15:30 ч.
- пред РДВР-Сливен - от 7:00 ч. до 15:30 ч.
Почивни дни – събота и неделя. В пунктовете се продават листови билети със следните стойности:
- 0,20 лв. - за пенсионери и лица с телкови решения;
- 0,80 лв. - редовен билет;
- 1 лв. - за цяла градска мрежа /ЦГМ/, с период на валидност 90 мин., като при закупуване, се заявява датата и часа на пътуване;
- 2,40 лв. - за цяла градска мрежа /ЦГМ/, с период на валидност един ден, като при закупуване, се заявява датата на пътуване.
Към момента с листови билети се пътува по автобусни линии № 4, 4А, 110 и 12, които се изпълняват без кондуктор в автобуса.
Снимка: Станимир Петков