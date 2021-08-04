„Пътнически превози“-Сливен обяви пунктовете за продажба на билети и работно време в делнични дни

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От „Пътнически превози“-Сливен обявяват пунктовете за продажба на билети и работно време в делнични дни. Те се намират:

- пред ДКЦ 2 - от 6:45 ч. до 18:45 ч.

- на „Новоселски мост” - от 7:00 ч. до 15:30 ч.

- на ЖП гара-Сливен - от 7:00 ч. до 15:30 ч.

- пред РДВР-Сливен - от 7:00 ч. до 15:30 ч.

Почивни дни – събота и неделя. В пунктовете се продават листови билети със следните стойности:

- 0,20 лв. - за пенсионери и лица с телкови решения;

- 0,80 лв. - редовен билет;

- 1 лв. - за цяла градска мрежа /ЦГМ/, с период на валидност 90 мин., като при закупуване, се заявява датата и часа на пътуване;

- 2,40 лв. - за цяла градска мрежа /ЦГМ/, с период на валидност един ден, като при закупуване, се заявява датата на пътуване.

Към момента с листови билети се пътува по автобусни линии № 4, 4А, 110 и 12, които се изпълняват без кондуктор в автобуса.