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Криминална хроника Ямбол - 04.08.2021 г.

04 август 2021 18:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 04.08.2021 г.

 

В РУ-Ямбол е образувано бързо производство за управление на МПС след употреба на наркотици. На 3 август около 13:00 часа, в гр. Ямбол на пътя в посока местността „Курткая“ е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 27-годишен жител на областния град. При тестване на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за амфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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