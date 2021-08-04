Криминална хроника Ямбол - 04.08.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

Информационен бюлетин 04.08.2021 г.

В РУ-Ямбол е образувано бързо производство за управление на МПС след употреба на наркотици. На 3 август около 13:00 часа, в гр. Ямбол на пътя в посока местността „Курткая“ е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 27-годишен жител на областния град. При тестване на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за амфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.