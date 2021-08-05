429 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 7 от тях в Сливенско

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429 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 20 868 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 426 432, като активните са 9482.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 13, Бургас – 35, Варна – 29, Велико Търново – 26, Видин – 2, Враца – 3, Габрово – 4, Добрич – 13, Кърджали – 3, Кюстендил – 3, Ловеч – 3, Монтана – 1, Пазарджик – 11, Перник – 7, Плевен – 15, Пловдив – 56, Разград – 6, Русе – 9, Силистра – 8, Сливен – 7, София – 5, София (град) – 105, Стара Загора – 21, Търговище – 10, Хасково – 14, Шумен – 10, Ямбол – 10.

През изминалото денонощие са били излекувани 52 души, а за целия период – 398 721.

В болница за лечение са настанени 955 души, от които 90 са в интензивни отделения.

4 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 229.

Към момента общо 2 063 643 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 655.