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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Намалено работно време за регистрация на МПС на 06.08.2021г.

05 август 2021 16:49, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 29
КАТ Сливен

На 6 август /петък/ сектор „Пътна полиция”-Сливен ще работи с граждани за регистрация и пререгистрация на МПС до 15,30 часа, поради извършване на планова профилактика на автоматизираните системи. Административните дейности по „АНД” и водачи на МПС ще работят с нормално работни време / от 08,30 до 17,30 часа/.

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