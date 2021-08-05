Намалено работно време за регистрация на МПС на 06.08.2021г.

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

На 6 август /петък/ сектор „Пътна полиция”-Сливен ще работи с граждани за регистрация и пререгистрация на МПС до 15,30 часа, поради извършване на планова профилактика на автоматизираните системи. Административните дейности по „АНД” и водачи на МПС ще работят с нормално работни време / от 08,30 до 17,30 часа/.