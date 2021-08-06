Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

За последното денонощие в Сливенско има 14 нови случая с коронавирус, за България бройката е 500

06 август 2021 09:37, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 74
Тест за коронавирус

500 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 18 652 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 426 932, като активните са 9921.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 17, Бургас – 32, Варна – 40, Велико Търново – 24, Видин – 4, Враца – 15, Габрово – 5, Добрич – 19, Кърджали – 6, Кюстендил – 3, Ловеч – 9, Монтана – 5, Пазарджик – 19, Перник – 6, Плевен – 15, Пловдив – 54, Разград – 3, Русе – 13, Силистра – 10, Сливен – 14, Смолян – 3, София – 9, София (град) – 119, Стара Загора – 18, Търговище – 6, Хасково – 19, Шумен – 7, Ямбол – 6.

През изминалото денонощие са били излекувани 47 души, а за целия период – 398 768.

В болница за лечение са настанени 935 души, от които 89 са в интензивни отделения.

14 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 243.

Към момента общо 2 076 157 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 520.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 