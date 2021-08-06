За последното денонощие в Сливенско има 14 нови случая с коронавирус, за България бройката е 500

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 74 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 74

500 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 18 652 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 426 932, като активните са 9921.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 17, Бургас – 32, Варна – 40, Велико Търново – 24, Видин – 4, Враца – 15, Габрово – 5, Добрич – 19, Кърджали – 6, Кюстендил – 3, Ловеч – 9, Монтана – 5, Пазарджик – 19, Перник – 6, Плевен – 15, Пловдив – 54, Разград – 3, Русе – 13, Силистра – 10, Сливен – 14, Смолян – 3, София – 9, София (град) – 119, Стара Загора – 18, Търговище – 6, Хасково – 19, Шумен – 7, Ямбол – 6.

През изминалото денонощие са били излекувани 47 души, а за целия период – 398 768.

В болница за лечение са настанени 935 души, от които 89 са в интензивни отделения.

14 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 243.

Към момента общо 2 076 157 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 520.