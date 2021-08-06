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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 06.08.2021 г., петък

06 август 2021 15:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 44 минути, брой четения: 47
Сливен

Аварии оставиха без вода днес сливенските квартали “Даме Груев”, “Надежда”, „Комлука“, „Речица“ и част от Индустриална зона.

Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Сливен извършва наблюдение на част от територията на общината, за която е обявен червен код за пожароопасност.

На 6 август /петък/ сектор „Пътна полиция”-Сливен ще работи с граждани за регистрация и пререгистрация на МПС до 15:30 часа, поради извършване на планова профилактика на автоматизираните системи.

На 5 август 2021 г., в сливенската галерия „Димитър Добрович“ бе открита изложба „Николай Николов. Свидетелства за един плодотворен период".

През последното денонощие в Сливенско са регистрирани 14 заразени с коронавирусна инфекция.

На 7 август в центъра на Сливен за втори път ще се състои фермерски пазар за производители от града и региона.

От 2 август автобусите по линия №12 Сливен - „Моллова гора” се движат без кондуктори.

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