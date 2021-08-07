През изминалото денонощие в Сливенско има 26 заболели от коронавирус, за България бройката е 549

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 55

549 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16 965 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 427 481, като активните са 10 373.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 15, Бургас – 58, Варна – 44, Велико Търново – 15, Видин – 4, Враца – 20, Габрово – 12, Добрич – 24, Кърджали – 6, Кюстендил – 2, Ловеч – 7, Монтана – 5, Пазарджик – 17, Перник – 9, Плевен – 16, Пловдив – 72, Разград – 2, Русе – 18, Силистра – 8, Сливен – 26, Смолян – 6, София област – 6, София (град) – 97, Стара Загора – 27, Търговище – 9, Хасково – 13, Шумен – 6, Ямбол – 5.

През изминалото денонощие са били излекувани 89 души, а за целия период – 398 857.

В болница за лечение са настанени 987 души, от които 91 са в интензивни отделения.

8 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 251.

Към момента общо 2 088 021 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 883.