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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 07.08.2021 г., събота
26 са заразените с коронавирусна инфекция в Сливенско през изминалото денонощие.
Пациент от Сливен и неговият лекуващ лекар станаха герои в Националната кампания „Живот със сърдечна недостатъчност“ на Института за здравно образование.
За втори път в центъра на Сливен се провежда фермерски пазар, в който участват производители от града и областта.
Сливен е с по-скъпа „Гражданска отговорност“ от Ямбол и Бургас, показва анализ на платформата 24ins.bg, предоставен на вестник „Телеграф“.
На 20 и 21 август в местността „Карандила“ край Сливен ще се проведе XXIX Национален събор на каракачаните.
На 20 август в зала „Сливен“ ще се проведе Конференция по повод Националния събор на каракачаните.
На 25 август в центъра на Сливен ще бъде прожектиран безплатно филма „Засукан свят“.