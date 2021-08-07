Сливен, кратки вечерни новини, 07.08.2021 г., събота

Туида Нюз преди 10 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 22

26 са заразените с коронавирусна инфекция в Сливенско през изминалото денонощие.

Пациент от Сливен и неговият лекуващ лекар станаха герои в Националната кампания „Живот със сърдечна недостатъчност“ на Института за здравно образование.

За втори път в центъра на Сливен се провежда фермерски пазар, в който участват производители от града и областта.

Сливен е с по-скъпа „Гражданска отговорност“ от Ямбол и Бургас, показва анализ на платформата 24ins.bg, предоставен на вестник „Телеграф“.

На 20 и 21 август в местността „Карандила“ край Сливен ще се проведе XXIX Национален събор на каракачаните.

На 20 август в зала „Сливен“ ще се проведе Конференция по повод Националния събор на каракачаните.

На 25 август в центъра на Сливен ще бъде прожектиран безплатно филма „Засукан свят“.