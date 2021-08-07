Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 07.08.2021 г., събота

07 август 2021 18:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 10 минути, брой четения: 22
Сливен

26 са заразените с коронавирусна инфекция в Сливенско през изминалото денонощие.

Пациент от Сливен и неговият лекуващ лекар станаха герои в Националната кампания „Живот със сърдечна недостатъчност“ на Института за здравно образование.

За втори път в центъра на Сливен се провежда фермерски пазар, в който участват производители от града и областта.

Сливен е с по-скъпа „Гражданска отговорност“ от Ямбол и Бургас, показва анализ на платформата 24ins.bg, предоставен на вестник „Телеграф“.

На 20 и 21 август в местността „Карандила“ край Сливен ще се проведе XXIX Национален събор на каракачаните.

На 20 август в зала „Сливен“ ще се проведе Конференция по повод Националния събор на каракачаните.

На 25 август в центъра на Сливен ще бъде прожектиран безплатно филма „Засукан свят“.

« предишна


 