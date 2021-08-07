Поклонението пред тленните останки на Радосвет Радев ще се състои на 10 август

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 34

Поклонението пред тленните останки на Радосвет Радев ще се състои на 10 август, вторник, от 11:00 часа в църквата "Св. София". Това съобщиха от "Дарик радио".

Радосвет Радев почина внезапно на 61-годишна възраст на 6 август. Той бе изпълнителен директор на "Дарик радио" и председател на Българската стопанска камара.