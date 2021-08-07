Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Поклонението пред тленните останки на Радосвет Радев ще се състои на 10 август

07 август 2021 21:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 34
Радосвет Радев

Поклонението пред тленните останки на Радосвет Радев ще се състои на 10 август, вторник, от 11:00 часа в църквата "Св. София". Това съобщиха от "Дарик радио".

Радосвет Радев почина внезапно на 61-годишна възраст на 6 август. Той бе изпълнителен директор на "Дарик радио" и председател на Българската стопанска камара.

Източник: БТА

« предишна


 