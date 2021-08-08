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392 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 7 от тях в Сливенско
392 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 17 469 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 427 873, като активните са 10 747.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 14, Бургас – 43, Варна – 37, Велико Търново – 7, Видин – 0, Враца – 3, Габрово – 4, Добрич – 10, Кърджали – 2, Кюстендил – 4, Ловеч – 7, Монтана – 4, Пазарджик – 23, Перник – 7, Плевен – 5, Пловдив – 44, Разград – 6, Русе – 13, Силистра – 1, Сливен – 7, Смолян – 2, София област – 13, София (град) – 103, Стара Загора – 9, Търговище – 5, Хасково – 15, Шумен – 3, Ямбол – 1.
През изминалото денонощие са били излекувани 17 души, а за целия период – 398 874.
В болница за лечение са настанени 1 013 души, от които 98 са в интензивни отделения.
1 човек е починал през последните 24 часа и с него общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 252.
Към момента общо 2 091 299 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3 278.
Снимка: Станимир Петков