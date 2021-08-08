Сливен, кратки вечерни новини, 08.08.2021 г., неделя

Туида Нюз преди 9 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 24

През последното денонощие в Сливенско са установени седем заразени с коронавирусна инфекция.

100 килограма нелегален тютюн са иззети при проведена на 5 август операция на полицията в Сливен.

Граждани потърсиха съдействие по различни казуси по време на приемния ден на кмета Стефан Радев и негови заместници в четвъртък.

На 26 август на крепост „Туида“ ще се състои концерт-спектакъл на Група „Джинджифил“, Филип Аврамов, Калин Вельов и приятели под надслов „Бай рок“.

На 11 август на пл. „Цар Освободител“ в Сливен ще бъде прожектиран безплатно българския филм „Голата истина за група „Жигули“.

Видеоклип за ползата от ваксините бе изготвен от Медицинския университет във Варна и Регионалната здравна инспекция в Сливен.

Екстремален индекс за пожароопасност е в сила за територията на Сливен днес.