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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 08.08.2021 г., неделя

08 август 2021 15:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 9 минути, брой четения: 24
Сливен

През последното денонощие в Сливенско са установени седем заразени с коронавирусна инфекция.

100 килограма нелегален тютюн са иззети при проведена на 5 август операция на полицията в Сливен.

Граждани потърсиха съдействие по различни казуси по време на приемния ден на кмета Стефан Радев и негови заместници в четвъртък.

На 26 август на крепост „Туида“ ще се състои концерт-спектакъл на Група „Джинджифил“, Филип Аврамов, Калин Вельов и приятели под надслов „Бай рок“.

На 11 август на пл. „Цар Освободител“ в Сливен ще бъде прожектиран безплатно българския филм „Голата истина за група „Жигули“.

Видеоклип за ползата от ваксините бе изготвен от Медицинския университет във Варна и Регионалната здравна инспекция в Сливен.

Екстремален индекс за пожароопасност е в сила за територията на Сливен днес.

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