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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 08.08.2021 г., неделя
През последното денонощие в Сливенско са установени седем заразени с коронавирусна инфекция.
100 килограма нелегален тютюн са иззети при проведена на 5 август операция на полицията в Сливен.
Граждани потърсиха съдействие по различни казуси по време на приемния ден на кмета Стефан Радев и негови заместници в четвъртък.
На 26 август на крепост „Туида“ ще се състои концерт-спектакъл на Група „Джинджифил“, Филип Аврамов, Калин Вельов и приятели под надслов „Бай рок“.
На 11 август на пл. „Цар Освободител“ в Сливен ще бъде прожектиран безплатно българския филм „Голата истина за група „Жигули“.
Видеоклип за ползата от ваксините бе изготвен от Медицинския университет във Варна и Регионалната здравна инспекция в Сливен.
Екстремален индекс за пожароопасност е в сила за територията на Сливен днес.