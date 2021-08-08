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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 09.08-15.08.2021 г.

08 август 2021 18:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 9 до 15 август 2021 г.?

 

Слънчогледово олио „Vitae D’Oro“ – 2,89 лв. за 1 литър

Розови домати сорт „Розова магия“ клас 1 – 1,69 лв. за кг.

Охладено пилешко бутче с част от гърба от нашата витрина – 2,69 лв. за кг.

Варено-пушено свинско филе от нашата витрина – 6,89 лв. за кг.

Луканка „Орехите“ различни видове – 5,49 лв. за 180 грама

Бургаско светло пиво – 1,75 лв. за 2 литра

Краве масло „Deutche Markenbutter“ – 2,79 лв. за 250 грама

Натурално крема сирене „Philadelphia“ – 3,99 лв. за 300 грама

Сирене от краве мляко – 7,99 лв. за кг.

Руска салата с шунка – 3,99 лв. за кг.

 

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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