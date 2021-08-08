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Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 09.08-15.08.2021 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 9 до 15 август 2021 г.?
Слънчогледово олио „Vitae D’Oro“ – 2,89 лв. за 1 литър
Розови домати сорт „Розова магия“ клас 1 – 1,69 лв. за кг.
Охладено пилешко бутче с част от гърба от нашата витрина – 2,69 лв. за кг.
Варено-пушено свинско филе от нашата витрина – 6,89 лв. за кг.
Луканка „Орехите“ различни видове – 5,49 лв. за 180 грама
Бургаско светло пиво – 1,75 лв. за 2 литра
Краве масло „Deutche Markenbutter“ – 2,79 лв. за 250 грама
Натурално крема сирене „Philadelphia“ – 3,99 лв. за 300 грама
Сирене от краве мляко – 7,99 лв. за кг.
Руска салата с шунка – 3,99 лв. за кг.
За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков