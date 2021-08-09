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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 09.08.2021
No. Дата Длъжност Образование
1053 25.6.2021 леяр основно
1137 7.7.2021 манипулант промишлеността средно
1146 8.7.2021 продавач консултант средно
1147 8.7.2021 водач мотокар средно
1164 12.7.2021 работник поддръжка на сгради основно
1166 12.7.2021 озеленител основно
1167 12.7.2021 продавач консултант средно
1168 12.7.2021 учител по природни науки висше
1169 12.7.2021 учител по математика и физика висше
1178 13.7.2021 шофьор товарен автомобил средно
1187 14.7.2021 рецепционист средно
1188 15.7.2021 стругар средно
1189 15.7.2021 заварчик средно
1190 15.7.2021 шлосер средно
1202 19.7.2021 търговски представител средно
1203 19.7.2021 техник технолог на виното висше
1204 19.7.2021 склададжия средно
1205 19.7.2021 педагог висше
1208 20.7.2021 техник климатична техника средно
1209 20.7.2021 електрозаварчик средно
1210 20.7.2021 офис администратор средно/висше
1217 21.7.2021 монтажник, ел. машини средно
1218 21.7.2021 навивач, бобини средно
1219 21.7.2021 машинен оператор ММ средно
1228 22.7.2021 обслужващ работник предприятие средно
1231 23.7.2021 рецепционист, хотел средно
1232 23.7.2021 работник склад средно
1234 26.7.2021 сладкар средно
1241 27.7.2021 водач мотокар средно
1242 27.7.2021 продавач консултант средно
1249 28.7.2021 учител БЕЛ висше
1251 28.7.2021 офис сътрудник средно
1252 28.7.2021 опаковач основно
1259 30.7.2021 чистач/хигиенист основно
1262 2.8.2021 зареждач материали основно
1263 2.8.2021 шофьор на линейка средно
1265 3.8.2021 учител по математика и ИТ висше
1266 3.8.2021 учител ЦДО висше
1267 3.8.2021 учител по БЕЛ висше
1268 3.8.2021 логопед висше
1271 3.8.2021 машинен оператор шиене средно
1272 3.8.2021 секционен майстор средно
1280 4.8.2021 общ работник основно
1281 4.8.2021 брокер недвижими имоти средно
1282 4.8.2021 електропещар средно
1283 4.8.2021 общ работник основно
1284 4.8.2021 учител начален етап висше
1285 4.8.2021 психолог училищен висше
1286 4.8.2021 учител БЕЛ висше
1287 4.8.2021 технически сътрудник средно
1292 5.8.2021 шлосер средно
1293 5.8.2021 ресторантски работник средно
1294 5.8.2021 машинен оператор шиене средно
1295 5.8.2021 водач мотокар средно
1296 5.8.2021 работник ръчно изшиване средно
1297 5.8.2021 ресторантски работник средно
1298 5.8.2021 оператор тъкачен стан средно
1299 5.8.2021 салонен управител средно
1300 5.8.2021 салонен управител средно
1301 5.8.2021 помощник на учителя средно
1302 5.8.2021 работник товаро-разтоварна дейност основно
1305 6.8.2021 автомонтьор средно
1306 6.8.2021 машинен оператор тестени изделия основно
1307 6.8.2021 манипулант промишлеността основно