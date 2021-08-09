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Новозаболелите в област Сливен се увеличиха от 24 на 70 души за седмица
През миналата седмица с COVID-19 бяха диагностицирани 70 жители на област Сливен, съобщиха от Областния кризисен щаб. Заболяването се разпространява предимно сред пристигнали от чужбина или в семейни огнища, показват проучванията на РЗИ. Пациентите са от различни възрастови групи. Броят им е почти три пъти по-голям в сравнение с предходния период.
От 2 до 8 август са излекувани 8 болни. Починал е пациент на 87 години, с множество придружаващи заболявания. Областният щаб изказва съболезнования на семейството и близките.
Към момента 19 души се лекуват в болница. Състоянието им е задоволително, информираха още от РЗИ.
През посочения период са приложени 1 299 дози ваксини. Поставените ваксини в предходната седмица са 1 334. Общият брой на приложените дози срещу COVID-19 достигна 39 857. Ваксинационните центрове продължаат работата си по утвърдения график /той е поместен в сайтовете на РЗИ и на областната администрация/. Мобилни екипи извършват имунизации на трудно подвижни лица или в отделечени населени места. Ваксини се поставят и от общопрактикуващите лекари.
Областната администрация напомня, че Медицинският университет – Варна, съвместно със сливенския му филиал и РЗИ изработиха видеоклип за ползите от имунизацията срещу COVID-19. Клипът може да бъде видян в сливенските сайтове, както и чрез следната връзка: http://rzi-sliven.org/%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd/