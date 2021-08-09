Криминална хроника Ямбол - 09.08.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

Информационен бюлетин 09.08.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР - Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.

По линия „Пожарна безопасност и защита на населението“:

През изминалото денонощие дежурните екипи на РД“ПБЗН“ са се отзовали на осем сигнала за възникнали пожари. В пет от случаите са горели сухи треви – без щети. В останалите три се касае за оказване на съдействие при ПТП и осъществяване на аварийно спасителни дейности.

В предвид на настъпилото трайно затопляне и засушаване призоваваме за особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност.