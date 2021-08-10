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През последното денонощие в Сливенско има регистрирани 14 заразени с коронавирус, 774 са за цяла България
774 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 23 283 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 428 823, като активните са 11 435.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 14, Бургас – 23, Варна – 44, Велико Търново – 46, Видин – 4, Враца – 7, Габрово – 13, Добрич – 13, Кърджали – 11, Кюстендил – 5, Ловеч – 8, Монтана – 6, Пазарджик – 40, Перник – 15, Плевен – 32, Пловдив – 98, Разград – 9, Русе – 26, Силистра – 16, Сливен – 14, Смолян – 3, София – 21, София (град) – 198, Стара Загора – 41, Търговище – 5, Хасково – 29, Шумен – 24, Ямбол – 9.
През изминалото денонощие са били излекувани 223 души, а за целия период – 399 110.
В болница за лечение са настанени 1140 души, от които 94 са в интензивни отделения.
23 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 278.
Към момента общо 2 102 614 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 8991.
Снимка: Станимир Петков