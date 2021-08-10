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Слънчево и горещо остава времето и във вторник
За 10 август (вторник) са в сила оранжев и жълт код за опасно горещо време в цялата страна.
Оранжев код е обявен в 17 области на страната - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Габрово, Ловеч, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. В тези области ще бъде горещо, с максимални температури 38°-40° и много голям риск за пожари, сочи справка на НИМХ.
Жълт код е в сила за: Софийска област, София-град, Перник, Смолян, Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Разград, Търговище и Шумен. Там също ще е горещо и рискът за възникване на пожари ще е много голям, като максималните температури ще са 35°-37°, а по крайбрежието – 30°-33°.
През целия ден ще е слънчево и горещо. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но без съществени валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.
Над Черноморието ще е слънчево, след обяд ще духа бриз. Максимални температури на въздуха: 30-33 градуси. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1 бал.
Над планините ще бъде слънчево. След обяд над масивите от Югозападна България ще има купеста облачност, но само на изолирани места е възможно да превали. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра - около 22 градуса.
В Сливен ще бъде предимно слънчево и горещо. Минималната температура ще е 21 градуса, а максималната 38.
Снимка: Станимир Петков